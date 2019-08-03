محافظ الجيزة: لا نية على الإطلاق لنقل سوق الجملة بـ6 أكتوبر للخضر والفاكهة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا نية على الإطلاق فى نقل المقر الحالى لسوق الجملة للخضروات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر وأن الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى وبين عدد من التجار داخل السوق والخاصة بنقل السوق من مقره الحالى غير صحيحة على الاطلاق .

وأشار راشد، فى بيان اليوم، عقب اجتماعه الشهرى بمسئولى الجهاز التنفيذى لسوق الجملة بحضور ممثلين عن تجار السوق أنه تم الاطلاع على ما تم إنجازه خلال الشهر الماضى والخاصة بإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار الخضراوات والفاكهة فى ظل تحريك أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها المباشر على الأسعار داخل وخارج السوق، لأسعار داخل السوق لم تتأثر بأى زيادات فى أسعار المنتجات البترولية وذلك فى ظل توافر كافه الخضراوات والفاكهة داخل السوق بأسعارها العادية .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الاتفاق مسبقا مع تجار سوق الجملة على إصدار قائمة بالأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة المتداولة بالسوق بشكل أسبوعى للتسهيل على المواطنين فى التعرف على اسعار الخضراوات والفاكهة خاصة فى ضوء القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المنتجات البترولية .

شارك فى الاجتماع الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة ويحى فايد رئيس الجهاز ومسئولى أجهزة التفتيش والمتابعة والتموين وممثلين عن تجار السوق .

يذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليا بإجراء أعمال تطوير وسائل الأمان داخل السوق وبوابات العبور للتسهيل على المواطنين والتجار أثناء الدخول والخروج من السوق كما يتم دوريا رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة داخل السوق .