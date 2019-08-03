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كيف تتقدم بطلب للتصالح على البناء المخالف بالعاصمة؟.. إعرف التفاصيل

السبت، 03 أغسطس 2019 02:00 ص
كيف تتقدم بطلب للتصالح على البناء المخالف بالعاصمة؟.. إعرف التفاصيل بناء مخالف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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طالبت محافظة القاهرة المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، تفعيلا لقانون التصالح الجديد، سداد رسم فحص الطلب سواء نقداَ من خلال مراكز خدمة المواطنين بالأحياء، أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونى، على أن يحصل مقدم الطلب من الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتاَ بها رقمه وتاريخ قيده. 
 
وأشارت المحافظة إلى أن الشهادة التى يحصل عليها الراغب فى التصالح يترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب. 
 
وأعلنت المحافظة عن رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمسطح الاعمال المخالفة، وفقا لما حدده القانون، فمن أقل مساحة حتى 250 متر مربع يتم دفع 500 جنيه رسوم ، وأكثر من 250 م2 وحتى 500 م2 ، يتم دفع 1000 جنيه ، بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2 ) يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2 ) يتم دفع 3000 جنيه رسوم ، أما أكثر من (3 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2 ) ، يتم دفع 4000 جنيه رسوم ، وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم. 
 
ولابد أن يرفق بالطلب المقدم المستندات المطلوبة والمعلنة بكل حى مثل الرقم القومى وشهادات اثبات الملكية وتقرير استشارى معتمد يفيد سلامة العقار ، وتقارير اثبات المخالفة من قبل صدور احكام قانون التصالح .
 

 


قانون التصالح

التصالح علي البناء المخالف

محافظة القاهرة

البناء المخالف

رسوم مخالفات البناء

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