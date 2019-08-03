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فيديو.. "أردوغان المُطبع".. ناقلة تركية تنقل 870 ألف برميل نفط لإسرائيل

السبت، 03 أغسطس 2019 03:00 ص
فيديو.. "أردوغان المُطبع".. ناقلة تركية تنقل 870 ألف برميل نفط لإسرائيل أردوغان
كتب أحمد عرفة

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فى الوقت الذى نجد فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يخرج ويزعم أنه يدعم القضية الفلسطينية، كشفت مواقع تركية معارضة، أن أنقرة تنقل النفط إلى إسرائيل.
 

وقالت مواقع تركية معارضة، إن حساب مؤسسة TankerTrackers الذي يتتبع ناقلات النفط حول العالم، يشير لقيام الناقلة التركية(Ottoman Equity) بنقل 870 ألف برميل نفط من نفط كوردستان العراق لإسرائيل.
 

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar"><p lang="ar" dir="rtl">حساب مؤسسة TankerTrackers الذي يتتبع ناقلات النفط حول العالم، يشير لقيام الناقلة التركية (Ottoman Equity) بنقل٨٧٠ ألف برميل نفط من نفط كوردستان العراق لاسرائيل .. المؤسسة اشارت انه إلي حصل ذلك بعد أنتقاد اردوغان اللاذع لإسرائيل من 4 أيام، في مصلحة الأمة 😁<a href="https://t.co/1TDTFY82UV">https://t.co/1TDTFY82UV</a> <a href="https://t.co/RIDZDrTMbC">pic.twitter.com/RIDZDrTMbC</a></p>&mdash; شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) <a href="https://twitter.com/TurkeyAffairs/status/1157292810489532416?ref_src=twsrc%5Etfw">٢ أغسطس ٢٠١٩</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 

وأضافت المواقع التركية المعارضة، أن المؤسسة أشارت إلى أنه حصل ذلك بعد انتقاد أردوغان اللاذع لإسرائيل منذ 4 أيام.


اردوغان

تركيا

اسرائيل

نفط

اخبار

العلاقات التركية الاسرائيلية

الاحتلال

الرئيس التركى

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