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غدًا.. مكتب التنسيق ينتهى من تنسيق المرحلة الثانية 2019

السبت، 03 أغسطس 2019 09:00 ص
غدًا.. مكتب التنسيق ينتهى من تنسيق المرحلة الثانية 2019 تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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ينتهى مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، غدًا الأحد، من أعمال تنسيق طلاب المرحلة الثانية، إذ يتوقف الموقع الإلكترونى للتنسيق عن استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة فى السابعة من مساء غدٍ الأحد حسب المدة القانونية التى أعلنتها الوزارة. 
 

من جانبه، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 2010 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

 

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.
 

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى.
 

وأعلنت الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية الأربعاء 31 يوليو وحتى غدٍ الأحد، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالبًا وطالبة، بواقع 175673 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية.


تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثانية 2019

مكتب التنسيق

تنسيق 2019

اليوم السابع بلس

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