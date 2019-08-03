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عاطل بكرداسة يرشد عن مصدر حصوله على الاستروكس.. ويعترف بترويج المخدرات

السبت، 03 أغسطس 2019 01:00 ص
عاطل بكرداسة يرشد عن مصدر حصوله على الاستروكس.. ويعترف بترويج المخدرات مخدر الاستروكس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم ضبطه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بكرداسة، أنه تخصص فى ترويج الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى مخدر الاستروكس.

وأضاف المتهم السابق اتهامه فى قضية مخدرات، أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل، أرشد عن هويته، ويكثف رجال المباحث، إعداد الأكمنة للقبض عليه.

وأقر المتهم أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، هى عبارة عن 120 جرام من مخدر الاستروكس، و107 قرص مخدر، وميزان حساس.

وردت معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، تفيد اتجار عاطل، سابق اتهامه فى قضية مخدرات، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 120 جرام من مخدر الاستروكس، و107 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، وهاتف محمول، وميزان حساس، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الاستروكس

اقراص مخدرة

مركز كرداسة

ضبط تاجر مخدرات

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