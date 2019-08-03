ضبط 2000 لتر سولار ومستحضرات تجميل ومواد غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ ،بإشراف المحاسب عماد حبيب، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ من تحرير 14 محاضرًا لمحطات بيع الوقود والمحلات العامة المخالفة،منها محضر حمل رقم 365 أمن دولة ،لضبطها 2000 لتر سولار بحوزة "ص.م.ع" بناحية 64 الخاشعة ﻻدارته عهدة باطنية لبيع المواد البترولية بدون تراخيص.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب محال مستحضرات التجميل بمدينة كفر الشيخ، لعرضهم وبيعهم مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية،كما حررت المحضر جنح أمن دولة طوارئ رقم369 ضد "م.ف.أ" لعرضه للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، محضر جنح أمن دولة طوارئ 377 ضد "ح.ع.ح" لعرضه للبيع مستحضرات بوهيات منتهية الصلاحية"، وجار واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.