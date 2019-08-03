ضبط كمية من مستلزمات جراحة الأسنان مع راكب بمطار القاهرة

كتبت - رحاب نبيل

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب مستلزمات طب وجراحة الأسنان، أخفاها داخل جيوب سحرية وبين طيات ملابسه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، اشتبه ميلاد رسمى مأمور اللجنة فى أحد الركاب المصريين القادمين من تركيا، وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية من علاء خضر مأمور الجمرك وحسن خليفه مدير الحركة لتفتيش حقائبه، تبين وجود 300 دعامة خاصة بزراعة الأسنان مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى تهرب جمركى تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.