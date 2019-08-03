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صور.. بطريرك الكاثوليك يحتفل بتجليس الأنبا باسيليوس مطرانًا لسوهاج

السبت، 03 أغسطس 2019 05:28 م
صور.. بطريرك الكاثوليك يحتفل بتجليس الأنبا باسيليوس مطرانًا لسوهاج بطريرك الكاثوليك يحتفل بتجليس الانبا باسيليوس مطرانًا لسوهاج
سارة علام

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احتفلت الكنيسة الكاثوليكية اليوم السبت بسيامة (تعيين) الأنبا باسيليوس مطرانًا لسوهاج خلفًا لمطرانها المعتذر عن الخدمة الأنبا يوسف أبو الخير.
 
تمم صلوات التجليس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك ووقع مرسومًا لهذا الطقس الكنسي جاء فيه: 
 
من إبراهيم إسحق، بنعمة الله بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية، إلى الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء السينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك، وإلى أبنائنا الأحباء القمامسة والقساوسة والشمامسة والرهبان والراهبات وجميع المؤمنين التابعين لبطريركية الأقباط الكاثوليك، النعمة والسلام والبركة الرسولية.
 
لما رأى أعضاء السينودس البطريركي ما يمتاز به سيادة الأب باسيليوس فوزي من تقوى عميقة وغيرة وحكمة وتواضع حقيقي وقدرة على إدارة الأمور بمنطق وروحانية وشفافية، قاموا بانتخابه مطراناً لإيبارشية سوهاج، خلفاً لنيافة الأنبا يوسف أبو الخير، واختار نيافته اسم الأنبا باسيليوس. 
 
وذلك بجلسة السينودس البطريركي المنعقدة بدار القديس اسطفانوس بالمعادي يوم الثلاثاء 5 أمشير 1735 للشهداء، الموافق 12 فبراير 2019 ميلادية.
وقد بارك قداسة البابا فرنسيس هذا التدبير.
 
وعليه، نحن أعضاء السينودس البطريركي ، قمنا بالاشتراك مع غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق باتمام طقس السيامة الأسقفية ومراسم تجليس الأنبا باسيليوس على كرسي إيبارشية سوهاج، في الاحتفال بالقداس الإلهي حسب التقاليد القانونية والنظم الطقسية المقررة في كنيستنا القبطية الكاثوليكية، وثبّتنا ما جاء في هذا المرسوم بتوقيعاتنا"
 
 
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الانبا باسيليوس

مطران سوهاج

ابراهيم اسحق

الكاثوليك

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