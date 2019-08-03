رئيس بعثة الحج الرسمية يغادر إلى الأراضى المقدسة الإثنين

يغادر بعد غداً الاثنين وزير الموارد المائية والرى، إلى الأراضى المقدسة، لرئاسة بعثة الحج الرسمية للعام الحالى، ومتابعة الاجراءات التى وضعتها الحكومة للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج، وخروج موسم الحج على بالشكل الأمثل ودون حدوث أى مشاكل.
وقال رئيس بعثة الحج، إنه تم عقد اجتماعات متتالية لأعضاء اللجنة الرسمية للبعثة للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة للخروج بموسم الحج على الوجه الأمثل ودون حدوث أى مشاكل .
وسيرت الشركة من مطار القاهرة 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، منهم 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة على متنهم 4600 حاج و8 رحلات جوية من الأقصر على متنهم 1800 حاج ورحلتين من أسوان على متنهم 500 حاج، و رحلة واحدة من الغردقة على متنها 240 حاجًا.
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