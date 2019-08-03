حبس عاطل متهم بصناعة الأسلحة البيضاء والاتجار فيها فى أطفيح

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بتصنيع أسلحة بيضاء داخل ورشة بأطفيح، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

توصلت تحريات الرائد أحمد يسرى، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، تفيد تورط عاطل فى تصنيع الأسلحة البيضاء، وبيعها لعملائه المترددين على مسكنه.

بإعداد أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث، بإشراف العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، من ضبط المتهم، وتبين أنه محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى 3 قضايا تعدى على أملاك الدولة، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، وضبط بمسكنه 355 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام، وأدوات تستخدم فى التصنيع.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.