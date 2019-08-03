حبس المتهمين بقتل "مسن" لسرقته بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهمين بقتل عجوز داخل شقته بمنطقة النهضة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات مع المتهمين بأن الهدف الرئيسي من قتل المجنى عليه هو السرقة.

وكانت بداية الواقعة، بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، يفيد بالعثور على جثة رجل مقتول بطعنة فى البطن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة، بالمنطقة تبين بأن المتهمين هم عاطل وسائق، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه، بهدف سرقته وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.