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تعرف على موعد سفر آخر رحلات الذهاب لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة

السبت، 03 أغسطس 2019 04:30 ص
تعرف على موعد سفر آخر رحلات الذهاب لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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يشهد الاثنين 5 أغسطس تشغيل أخر رحلات فى مرحلة الذهاب لأداء فريضة الحج، أما عن مرحلة العودة إلى مطار القاهرة ستكون أول رحلة يوم الأربعاء 14 أغسطس، وتنتهى رحلات العودة من الأراضى المقدسة الخميس 5 سبتمبر.
 

ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاجاً إلى الأراضى المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9500 من حجاج دولتى مالى وفلسطين، بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين، و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالى.
 

وتسير الشركة من مطار القاهرة 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، وتسير الشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة لنقل 4600 حاج و8 رحلات جوية من الأقصر لنقل 1800 حاج ورحلتين من أسوان لنقل 500 حاج، وأخيرًا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاجًا.
 

ووجهت وزارة الطيران جميع العاملين بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى، والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوى وضمان راحة الحجاج فى رحلات الذهاب والعودة، وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه دون أى معوقات، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.


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