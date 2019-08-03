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تعرف على مواعيد سفر أفواج الحج البرى عبر ميناء نويبع

السبت، 03 أغسطس 2019 12:00 ص
تعرف على مواعيد سفر أفواج الحج البرى عبر ميناء نويبع سفر حجاج البر ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن حجاج البر مواعيد سفر الأفواج عبر ميناء نويبع البحرى والتسهيلات المقدمة لتيسير سفرهم.

1ـ حجاج البرى هم من يسافرون فى أتوبيسات متجهين إلى الأراضى السعودية برا عبر ميناء نويبع البحرى.

حجاج البرى يسافرون عبر الخط الملاحى نويبع/ العقبة حيث الأراضى الأردنية ونها إلى السعودية.

3ـ عدد حجاج البر هذا العام 12.5 ألف حجاج.

4ـ يتم نقل حجاج البرى عبر عبّارات شركة الجسر العربى للملاحة.

5ـ تم تخصيص 4 عبّارات لنقل  الحجاج بأتوبيساتهم من ميناء نويبع المصرى إلى ميناء العقبة الأردنى.

6ـ أول فوج حج برى سيسافر الخميس المقبل. ـ

7ـ حجاج البر تابعين للشركات السياحية.

8ـ رحلة الحج البرى بداية من التحرك من محافظته فى مصر حتى ميناء نويبع مرورا بالأراضى الأردنية حتى الأراضى المقدسة السعودية نحو تستغرق يومين.

9ـ تم التنسيق بين هيئة ميناء نويبع المصرى وميناء العقبة الأردنى وشركة الجسر العربى وإدارة الجوازات لتسهيل سفر الحجاج.


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