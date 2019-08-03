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تحرير 543 مخالفة مرورية وفحص 27 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 03 أغسطس 2019 08:41 ص
تحرير 543 مخالفة مرورية وفحص 27 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 543 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 8 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 6 مزارعين دائرة مركز السادات، وفحـص 27 شخصا كما تم فحص 10 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 8 أشخاص، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 

 


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مرور السادات

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