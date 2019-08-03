تحرير 1577 مخالفة مرورية وتحصيل 30 ألف جنيه غرامات فورية خلال يومين بمطروح

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 1577 مخالفة مرورية وتحصيل 30 ألف جنيه غرامات فورية خلال يومين.
قال اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 238 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم ضبط 16 بيتش باجي وموتوسيكل و تروسيكل وسيارة ملاكي بدون لوحات معدنية أو تراخيص.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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