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تجديد حبس عاطل متهم بحيازة مواد مخدرة بالزيتون

السبت، 03 أغسطس 2019 04:31 م
تجديد حبس عاطل متهم بحيازة مواد مخدرة بالزيتون حبس-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الزيتون، المنعقدة بالأميرية، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيمائى لإعداد تقرير مفصل بها.
 
 
البداية كانت أثناء مرور قوة من قسم شرطة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية بالشارع اشتبه رجال المباحث فى عاطل ويدعى أحمد عنتر 23 سنة وبتفتيشه عثر بحوزته على 36 تذكرة هيروين ومبلغ مالى و4 هواتف وبسؤاله أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامى.
 
 

تحديد حبس

تجارة المخدرات

حبس عاطل

قسم الزيتون

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