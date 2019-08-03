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تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية فى بولاق الدكرور

السبت، 03 أغسطس 2019 04:42 م
تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية فى بولاق الدكرور حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ببولاق الدكرور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها.
 
وأمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهم وهى عبارة عن بندقية آلية، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات. 
 
 
توصلت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى حيازة عاطل، لأسلحة نارية بدون ترخيص، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام، وفرد خرطوش، و4 طلقات غير مرخصة. 
 
وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

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