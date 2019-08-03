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تأجيل محاكمة متهمين اثنين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر" لـ 5 أغسطس

السبت، 03 أغسطس 2019 04:32 م
تأجيل محاكمة متهمين اثنين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر" لـ 5 أغسطس المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة 5 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.

صدر بعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها  التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

 

 


اقتحام قسم مدينة نصر

احداث قسم مدينه نصر

شغب الاخوان

جنايات القاهره

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