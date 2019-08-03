تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل خالته فى روض الفرج

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل خالته وزوجها لسرقتهما في روض الفرج إلى جلسة الأول من سبتمبر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار "محسن مبروك"، وعضوية المستشارين "محمد عبد المالك"، و"أحمد أبو عمرة" و"جمال الرحماني" وأمانة سر "محمد عطية" و"حمدي محمد".

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «مؤمن. م. م»، 34 عاما، حاصل على دبلوم، بقتل المجني عليهما "سميح. م. ع" 68 عاما، بالمعاش، وزوجته "هدى. م. م"، 61 عاما، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهما، وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليهما، لرفضهما إقراضه مبلغا من المال لشراء الأقراص المخدرة، وفي سبيل ذلك وضع مخططا لقتلهم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم توجه لمنزل خالته «المجني عليها» وطلب منها مبلغا ماليا لكنها رفضت، فنشبت مشادة كلامية خرج على إثرها زوجها وطرد المجني عليه من المنزل، فأخرج المتهم سلاحا أبيض «سكينا» ووجه عددا من الطعنات للمجني عليهما، حتى فارقا الحياة وقام بالاستيلاء على "شاشتي LCD، هاتف محمول، ومبلغ 350 جنيها، ماكينة حلاقة كهربائية" وفر هاربا.