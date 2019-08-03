سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 07:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل خالته فى روض الفرج

السبت، 03 أغسطس 2019 04:06 م
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل خالته فى روض الفرج محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل خالته وزوجها لسرقتهما في روض الفرج إلى جلسة الأول من سبتمبر.
 
وعقدت  الجلسة برئاسة المستشار "محسن مبروك"، وعضوية المستشارين "محمد عبد المالك"، و"أحمد أبو عمرة" و"جمال الرحماني" وأمانة سر "محمد عطية" و"حمدي محمد". 
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «مؤمن. م. م»، 34 عاما، حاصل على دبلوم، بقتل المجني عليهما "سميح. م. ع" 68 عاما، بالمعاش، وزوجته "هدى. م. م"، 61 عاما، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهما، وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليهما، لرفضهما إقراضه مبلغا من المال لشراء الأقراص المخدرة، وفي سبيل ذلك وضع مخططا لقتلهم.
 
وتبين من التحقيقات، أن المتهم توجه لمنزل خالته «المجني عليها» وطلب منها مبلغا ماليا لكنها رفضت، فنشبت مشادة كلامية خرج على إثرها زوجها وطرد المجني عليه من المنزل، فأخرج المتهم سلاحا أبيض «سكينا» ووجه عددا من الطعنات للمجني عليهما، حتى فارقا الحياة وقام بالاستيلاء على "شاشتي LCD، هاتف محمول، ومبلغ 350 جنيها، ماكينة حلاقة كهربائية" وفر هاربا.
 
 
 
 

 

 


قاتل خالته

تأجيل محاكمة

روض الفرج

سبتمبر القادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هدم 22 عقارا ونقل 35 أسرة من أكشاك أبوالسعود العشوائية لحى الأسمرات

هدم 22 عقارا ونقل 35 أسرة من أكشاك أبوالسعود العشوائية لحى الأسمرات

موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد

التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد

57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً

57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً

رسميا.. انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر.. ومباراة السوبر المحلى يوم 18

رسميا.. انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر.. ومباراة السوبر المحلى يوم 18

سوبر كورة من قلب "كاف".. الزمالك مفاجأة مونديال الأندية المقبل

سوبر كورة من قلب "كاف".. الزمالك مفاجأة مونديال الأندية المقبل

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

البديل دى ماريا يهدى باريس سان جيرمان السوبر الفرنسى.. فيديو

البديل دى ماريا يهدى باريس سان جيرمان السوبر الفرنسى.. فيديو

محكمة نيويورك ترفض الإفراج عن المغنى "أر كيلى" بكفالة وتؤيد حبسه

محكمة نيويورك ترفض الإفراج عن المغنى "أر كيلى" بكفالة وتؤيد حبسه

تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة