بعد عام من الإيقاف.. دير الشايب يستقبل رهبان جدد بالأقصر

تمم نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر، صباح اليوم، طقس إقامة الرهبان لأربعة من طالبى الرهبنة بالدير، بمشاركة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر حمل الرهبان الأربعة الأسماء الآتية:"الراهب سوريال الشايب، والراهب ميصائيل الشايب، والراهب أسحق الشايب،الراهب متاؤس الشايب".

وأقيمت عقب ذلك صلوات القداس الإلهى الذى تولى خدمته الأنبا يوساب، وشارك فيه إلى جانب الأنبا سلوانس، مجمع رهبان الدير ولفيف من الآباء الرهبان من أديرة مارجرجس الرزيقات والأنبا متاؤس الفاخورى بإسنا والأنبا شنودة بسوهاج والدير المحرق، إلى جانب بعض الآباء الكهنة من إيبارشيتى نجع حمادى وسوهاج.

كانت لجنة شئون الرهبنة قد اوقفت قبول رهبان جدد لمدة عام بدأ منذ مقتل الانبا ابيفانيوس وانتهى أغسطس الجارى.