بعثة الحج: تطبيق إلكترونى على هاتف الحاج به إرشادات للتحرك بين الفندق والحرم

كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج الرسمية أنه لا يوجد حالات لمفقودين أو تائهين بين صفوف الحجاج، بفضل غرف العمليات المتمركزة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وكارت التعارف لدى كل حاج وتقنية "كيو آر كود" التى تتيح قراءة بيانات كل حاج كاملة.

وأضاف اللواء عمرو لطفى أن هناك 3 غرف عمليات إحداهما مركزية في مكة المكرمة واثنتين إحداهما في جدة والأخرى في المدينة المنورة، لافتاً إلى أن دور غرفة العمليات هو متابعة الحجاج منذ مغادرتهم الأراضي المصرية ووصلهم إلى الأراضي المقدسة، ثم استقبالهم فى مطاري جدة والمدينة المنورة، وتسكينهم في غرفهم بالفنادق .

واستطرد "لطفي"، أن غرف العمليات سيكون لها دورا هاما خلال بدء المشاعر والتصعيد لعرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى ، بحيث يمكنها متابعة خط سير حافلات الحجاج خلال تصعيدهم للمشاعر والتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير أجهزة تتبع (gps) مع كل ضابط في كل حافلة حتى يستطيع تحديد خط السير بصورة دقيقة .

ومن جانبه، أوضح اللواء وائل حافظ من قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية ورئيس غرفة العمليات المركزية أنه للمرة الأولى هذا العام، تم استحداث تكامل بين غرفة العمليات المركزية ببعثة حجاج القرعة بوزارة الداخلية وبين وزارتي الطيران و الصحة المصريتين وزارة النقل السعودية لمتابعة الحاج بصورة لحظية.

وتابع أن التكامل مع وزارة الطيران أتاح معرفة، عبر شاشة كبيرة بداخل الغرفة، مواعيد إقلاع ووصول رحلات الحجاج وعدد الركاب الفعليين ونوع البعثة المسجل لديها الحاج سواء قرعة أو تضامن أو سياحة.

ونوه اللواء وائل حافظ إلى أن التكامل بين غرفة العمليات وبين وزارة الصحة أتاح معرفة الحالة الصحية لكل حاج وحصر أعداد المرضى ممن يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة؛ كمرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام، وذلك من أجل التنسيق مع المستشفيات السعودية لتوفير العلاج اللازم لهم وتوفير مستلزمات أدويتهم .

وأضاف رئيس غرفة العمليات المركزية أنه تم التنسيق مع وزارة النقل السعودية من أجل توفير أجهزة تحديد المواقع والتتبع (gps) لمتابعة خطوط سير حافلات حجاج القرعة وأماكنها بصورة دقيقة .

في السياق ذاته، أشار اللواء وائل حافظ إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي حالات لتائهين وذلك بفضل كارت التعارف الموجود مع كل حاج من بعثة القرعة ، وبه رقم الهاتف السعودى والذى تم تسليمه لكل حاج، والذى يتيح الوصول إليه وتحديد مكانه والتواصل معه، بالإضافة إلى رقمه القومي واسمه ورقم جواز سفره.

وأوضح رئيس غرفة العمليات أن بطاقة التعارف المسلمة لكل حاج تعد بمثابة الهوية الشخصية للحاج بحيث يتمكن من خلاله التائه الدخول لأي فندق تابع للبعثة ويقوم ضابط الفندق بتحميل بياناته الموجودة في كارت التعارف عبر تقنية " كيو آر كود" بواسطه هاتفه ويتم معرفة كافة بيانات الحاج من أرقام هاتفه والفندق الخاص به وحالته الصحية المسجلة وهو الأمر الذي حال دون تسجيل أي حالات لتائهين .

وأوضح اللواء وائل حافظ أنه لم يتم تسجيل أي حالات لفقدان الأمتعة بفضل تدوين أرقام البعثة والحاج على حقائبه، حتى يتمكن في حالة فقدانه لحقائبه التواصل مع من يجدها تليفونيا أو التواصل مع صاحب الشنطة في حال العثور عليها.

وأضاف أنه تم استحداث مجسم للفنادق التابعة لحج القرعة لتسهل عملية شرح الطرق المؤدية إلى الفنادق للتائهين، فضلا عن تجربة إطلاق تطبيق إلكتروني يتم تحميله على هاتف كل حاج وبه إرشادات له حول كيفية الوصول لمحل إقامته في الفندق أو الحرم المكى.



إرشادات على التطبيق الإلكتروني



اللواء عمرو لطفي يتفقد غرف العمليات



تطبيق الكتروني



متابعة الحجاج