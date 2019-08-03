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واحالته للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه..

"الوطنية للصحافة" تقرر عزل مجدى سبلة من منصبه كرئيس مجلس إدارة دار الهلال

السبت، 03 أغسطس 2019 02:51 م
"الوطنية للصحافة" تقرر عزل مجدى سبلة من منصبه كرئيس مجلس إدارة دار الهلال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد

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قررت الهيئة الوطنية للصحافة فى اجتماعها اليوم السبت، وبإجماع الأصوات، رفض استقالة مجدي محمد محمود سبله وعزله من منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.
 
كما قررت الهيئة، بحسب بيان صادر اليوم السبت، إحالة مجدى سبلة للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه من خلال لجنة تشكلها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، وعرض نتيجة التحقيق على الهيئة، فى ضوء الملف الوارد من مؤسسة دار الهلال بشأن المخالفات الجسيمة التى أدت إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية بالمؤسسة.
 
وتم تكليف محمد عبد الحميد يونس للقيام بمهام مدير عام مؤسسة دار الهلال وتسيير أعمالها مالياً وإدارياً، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
 
وأكدت الهيئة حرصها على الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعها ومواجهة أي مخالفات بحسم.
 
 

الهيئة الوطنية للصحافة

كرم جبر

دار الهلال

مجدى سبلة

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