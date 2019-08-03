المعمل الجنائى يجرى تحليل عينة مواد مخدرة سقطت بها ربة منزل وابنها فى العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

يجرى رجال المعمل الكيماوي فى الجيزة تحليل لعينة من مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة سيدة وابنها متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، بالعجوزة لكتابة تقرير وافٍ عنها وتسليمه للنيابة العامة، لاستكمال تحقيقاتها مع المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تسلمت تحريات الأجهزة الأمنية التى أشارت إلى تورطهما فى تجارة المخدرات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، تمكنت من ضبط إحدى السيدات، ونجلها "عاطل"، أثناء تواجدهما بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبحوزتهما 5 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام – 2 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين لترويجها على عملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.