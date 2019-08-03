سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 10:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

السبت، 03 أغسطس 2019 08:46 ص
المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة ونش مرور - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و 4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملات مرورية بالجيزة

رفع السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة

فيديو معلوماتى.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة

غدًا.. مكتب التنسيق ينتهى من تنسيق المرحلة الثانية 2019

غدًا.. مكتب التنسيق ينتهى من تنسيق المرحلة الثانية 2019

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

قبل المصيف.. 5 نصائح لجمال قدميك وأظافرك

قبل المصيف.. 5 نصائح لجمال قدميك وأظافرك

لو عمودك الفقرى على طول وجعك.. اعرف ازاى تعالجه وتخفف عن نفسك

لو عمودك الفقرى على طول وجعك.. اعرف ازاى تعالجه وتخفف عن نفسك

ناسا تبحث عن علامات الحياة والماء على سطح كوكب جديد

ناسا تبحث عن علامات الحياة والماء على سطح كوكب جديد

دورتموند ضد البايرن فى قمة نارية بكأس السوبر الألماني

دورتموند ضد البايرن فى قمة نارية بكأس السوبر الألماني

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها

10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها

70 صفقة .. ملخص الميركاتو الصيفي حتى الآن

70 صفقة .. ملخص الميركاتو الصيفي حتى الآن

فى كتاب جديد .. زوجة مايكل جاكسون تدافع عنه بعد اتهامه بالتحرش

فى كتاب جديد .. زوجة مايكل جاكسون تدافع عنه بعد اتهامه بالتحرش

رسمياً .. موسم رابع لمسلسل 13 Reasons Why بعد ارتفاع تقييمه

رسمياً .. موسم رابع لمسلسل 13 Reasons Why بعد ارتفاع تقييمه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة