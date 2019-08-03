العثور على جثة مواطن غارقة فى "ترعة الكلابية" بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عثر أهالى مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم السبت، على جثة مواطن غارقة فى "ترعة الكلابية" وتم استخراج الجثمان بمعاونة رجال المسطحات المائية والشرطة، ونقلت لمشرحة مستشفى إسنا المركزى تمهيداً لتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة بمدينة إسنا يفيد بالعثور على جثة المواطن "محرز.ا.ر" 40 سنة وشهرته "موهوب السمسار مقيم بمنطقة جسر السيالة، غرقاً فى "ترعة الكلابية"، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمه لذويه ودفنه، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.