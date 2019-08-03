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"الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغ للنائب العام فى واقعة تعذيب طفلة دمياط

السبت، 03 أغسطس 2019 05:06 م
"الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغ للنائب العام فى واقعة تعذيب طفلة دمياط الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، قيام المجلس بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم فى واقعة تعرض طفلة للتعذيب على يد زوجة أبيها فى محافظة دمياط.

وقالت د.عزة العشماوي، إن المجلس القومى للطفولة والأمومة تلقى بلاغا من خلال خط نجدة الطفل على الرقم 16000 يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للتعذيب على يد زوجة أبيها، بداعى عدم تنظيفها للمطبخ بشكل لائق.

وأوضحت أنه فور تلقى البلاغ الذى حمل رقم 158548 تم إحالته إلى لجنة الحماية العامة بدمياط، لبحث الحالة ودراستها وإعداد تقرير بشأنها ورفع الخطر عن الطفلة، مشيرة إلى انتقال لجنة إلى المستشفى ومقابلة الطفلة.

وكشفت الدكتورة عزة العشماوى، عن أن اللجنة المكلفة أفادت بأن الطفلة فى حالة صحية سيئة من آثار الاعتداء عليها، حيث تبين أنها تعانى من نزيف فى المخ وكدمات فى الظهر والرقبة والرأس، نتيجة تعدى زوجة الأب عليها بالضرب بسلك كهربائى وحزام جلد، وتقييدها من رقبتها وحرقها بنصل سكين ملتهبة.

وأضافت أنه تبين انفصال أم الطفلة عن الأب، وأن الطفلة كانت تقيم لدى الجد للأب، وتم منعها من زيارته فبل عدة أشهر، حتى انتهزت الطفلة فرصة عدم وجود أحد بالمنزل بعد الاعتداء عليها، وهربت إلى منزل الجد وهى فى حالة سيئة، مما دعا الجد إلى التوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر، فتم بناء عليه القبض على الأب وزوجته وحبسهما على ذمة التحقيقات.

وأوضحت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 13117 لسنة 2019 جنح دمياط، ضد زوجة الأب، لما تشكله الواقعة من إساءة لحقوق وكرامة الطفلة وتعريض للخطر وفقا لقانون الطفل المصري، مضيفة أن المجلس تابع الإجراءات المقررة وفقا للمادة 99 مكرر من قانون الطفل، بإخراج الطفلة من المكان الذى تتعرض فيه للخطر ونقلها لمكان آمن، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم للطفلة من إجراءات قانونية أو دعم نفسى وطبى لحمايتها، وضمان سلامتها وتحقيق مصلحتها الفضلى .


تعذيب

دمياط

طفله دمياط

تعذيب طفله بدمياط

المجلس القومي للطفولة والأمومة

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