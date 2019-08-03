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السيطرة على حريق بمصنع منظفات بالمنطقة الصناعية فى حى الكوثر بسوهاج

السبت، 03 أغسطس 2019 07:33 ص
السيطرة على حريق بمصنع منظفات بالمنطقة الصناعية فى حى الكوثر بسوهاج الحماية المدنية - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة، من السيطرة على حريق محدود بمصنع بالمنطقة الصناعية، بحى  الكوثر شرقى محافظة سوهاج، دون حدوث إصابات بين العاملين بالمصنع.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة حى الكوثر، يفيد بنشوب حريق بدائرة القسم بأحد المصانع، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

على الفور، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق محدود بكمية من المخلفات بمصنع منظفات " بجوار السور من الداخل " ملك  محمد م ث ع 58 سنة صاحب مصنع ويقيم بندر أخميم تم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن سبب الحريق حدوث اشتعال ذاتي بكراتين المنظفات الفارغة دون حدون ثمة تلفيات، نافيا الشبهة الجنائية.

وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية  وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

الحماية المدنية بسوهاج

حى الكوثر سوهاج

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