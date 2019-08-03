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الزراعة تصدر 4 توصيات لأشجار التفاح خلال أغسطس لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

السبت، 03 أغسطس 2019 01:00 ص
الزراعة تصدر 4 توصيات لأشجار التفاح خلال أغسطس لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها تفاح - ارشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع" عددا من التوصيات والارشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، حول طرق تسميد ورى حدائق التفاح لزيادة الإنتاج خلال شهر أغسطس الجارى.

 وقال تقرير المحاصيل البستانية ، أن من اهم الممارسات الجيدة  لمتابعة محصول التفاح ، مقاومة الحشائش إما بالعزيق او باستخدام المبيدات المناسبة ، موضحا أن الاهتمام بطرق  تسميد المحصول  بعد انتهاء الجمع يضاف الاتي  ، الأشجار التى تروى بالغمر ، أقل من 4 سنوات 250 جم سلفات نشادر / شجرة ، الأشجار أكبرمن 4ـ 8 سنوات بمعدل 750 جم/ شجرة سلفات نشادر.

وكشف تقرير المحاصيل البستانية ، أن من بين التوصيات والإجراءات المتبعة  لمتابعة محصول  التفاح الأشجار التى تروي بالتنقيط ، أضف 250 جم نترات نشادر لكل م³ ماء أو سلفات بوتاسيوم، مؤكدا أنه لابد من اتباع طرق التسميد مرتين اسبوعيا حتي اخر سبتمبر.

 

 

أشجار التفاح

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

محصول التفاح

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