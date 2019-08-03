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الرى: تشكيل غرفة عمليات لمصرف الرهاوى خلال عيد الأضحى لمواجهة أى طوارئ

السبت، 03 أغسطس 2019 04:59 م
الرى: تشكيل غرفة عمليات لمصرف الرهاوى خلال عيد الأضحى لمواجهة أى طوارئ مصرف الرهاوى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف بوزارة الرى، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مستقلة لمصرف الرهاوى لمتابعة ما يواجهه من مشاكل وصعوبات وارتفاع منسوب المياه به وخاصة خلال فترة الأعياد نتيجة إلقاء القمامة والمخلفات.

وأضاف مدين، خلال الاجتماع الذى عقدته وزارة الرى لبحث الاستعدادات لفترة الإجازات والأعياد مع القيادات التنفيذية ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة استمرار المرور وعمل الحراسات والتجاوب السريع مع أى مشكله وحلها فى حينها، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إقليم ونوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من إستقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة والتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والاستعداد للتحرك إلى مواقع الأزمات فور الإبلاغ.

وأشار رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف بوزارة الرى، إلى أنه تم توزيع بعض معدات الطوارىء والإمكانيات الأخرى بأماكن قريبة من المواقع الحرجة، إضافة إلى التأكد من حالة السحارات ونظافتها وأماكن الاختناقات، والمتابعة المستمرة مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارات العامة للرى المختصه لإحكام غلق نهايات الترع وخفض مناسيب المياه.

 


حالة الطوارئ

اجازة عيد الاضحى

حالة الرى والصرف

مهندسى الرى

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