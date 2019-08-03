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الحكومة: تنفيذ مشروعات أثرية قبل نهاية العام بتكلفة 1.479 مليار جنيه

السبت، 03 أغسطس 2019 01:42 م
الحكومة: تنفيذ مشروعات أثرية قبل نهاية العام بتكلفة 1.479 مليار جنيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سير المشروعات الخاصة بوزارة الآثار، في اجتماع عقده اليوم السبت ، بحضور وزير الآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروعات المتحف الكبير، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار لشئون المشروعات.

واستعرض وزير الآثار موقف تنفيذ مشروعات وزارة الآثار، مشيراً إلى أن هناك عدة مشروعات من المقرر الانتهاء منها قبل ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية نحو 1.479 مليار جنيه، تتضمن رفع كفاءة قصر البارون إمبان، واستكمال انشاء المتحف القومي للحضارة المصرية، بافتتاح القاعة المركزية ونقل المومياوات الملكية، ومشروع ترميم هرم زوسر (سقارة) أول بناء حجري في العالم، والمرحلة الأولى من مشروع إنشاء متحف شرم الشيخ، وكذا مشروع إقامة مصنع المستنسخات الأثرية.

وأضاف الوزير أن عام 2020 سيشهد أيضاُ الانتهاء من عدد من المشروعات الأثرية الهامة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.054 مليار جنيه، تشمل إتمام مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش، حيث تم الانتهاء من الممر الأثري به بنسبة 100%، وجار إتمام المنشآت البديلة، ومشروع قصر الفسقية بقصر محمد علي بشبرا، ومشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني، ومشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات وزارة الآثار الجاري العمل بها تتضمن كذلك إقامة متاحف طنطا، والغردقة، والعاصمة الإدارية، وترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي، وتأمين وإضاءة البر الغربي بالأقصر، ومشروع خفض المياه الجوفية بصان الحجر، وترميم المقبرة الجنوبية بسقارة، وكذا منطقة أبو مينا الأثرية.

وعرض وزير الآثار موقف تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يتم تنفيذه بتكلفة تصل إلى 970 مليون دولار، وتناول الوزير خطوات تشكيل مجلس أمناء للمتحف، كما تناول الاجتماع بحث عدد من الجوانب المُتعلقة بترتيبات حفل افتتاح المتحف، والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإدارة المتحف واستقبال الزوار والخدمات الأخرى المقدمة لهم.

 

 

 


المتحف المصرى الكبير

مجلس الوزراء

افتتاح مشروعات جديدة

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