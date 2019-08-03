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التعليم:طالب بالدبلومات الفنية نشر امتحان مادة التسويق على جروب للواتس

السبت، 03 أغسطس 2019 03:19 م
التعليم:طالب بالدبلومات الفنية نشر امتحان مادة التسويق على جروب للواتس امتحانات الدبلومات الفنية ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم السبت الموافق  3  أغسطس 2019 طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

 

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات لم تؤثر علي سير العملية الامتحانية، أبرزها: قيام طالب بمحافظة المنيا بتصوير امتحان مادة التسويق ونشره علي جروب "واتس آب" وتم التحفظ علي موبايل الطالب واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبمحافظة الغربية تم الاشتباه في الصورة الموجودة في بطاقة تحقيق الشخصية لطالب وتم استدعاء الشئون القانونية، وبالتحقيق مع الطالب تم إثبات أنه نفس الشخص وتم حفظ التحقيق، وبمحافظة الفيوم قام معلم لغة عربية بمحاولة دخول اللجنة بالقوة والتعدي اللفظي علي رئيس اللجنة وتم استدعاء الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وإبلاغ الشرطة وعمل محضر بالواقعة.

 

 


التربية والتعليم

امتحان الدبلومات الفنية

امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية

جروب الواتس اب

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