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اعرف أرباح قطارات النوم وكافيترياتها وأكشاك المحطات × 5 معلومات

السبت، 03 أغسطس 2019 06:30 ص
اعرف أرباح قطارات النوم وكافيترياتها وأكشاك المحطات × 5 معلومات قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن أرباح قطارات النوم وكافترياتها وأكشاك محطات السكة الحديد خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر الماضى.
 

1ـ أرباح قطارات النوم وكافيترياتها وأكشاك المحطات التى تديرها الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية بلغت 26.9 مليون جنيه.
 

2ـ هذه الأرباح تحققت بعدما كانت تحقق الشركة المسئولة عن إدارة قطارات النوم خسائر فى السنوات السابقة بسبب زيادة نصيبها فى قيمة التذاكر إلى 50%.
 

3ـ هذه الأرباح منخفضة للغاية بالمقارنة بحجم الأعمال المسندة إلى الشركة المسئولة والتى يمكنها تحقيق أضعاف هذه الأرباح.
 

4ـ الشركة المسئولة والمملوكة لهيئة السكة الحديد مسئولة عن إدارة قطارات النوم وعربات البوفيهات الموجودة بها وكذلك عربات البوفيه الموجودة فى القطارات المكيفة بكافة أنواعها، فضلاً عن بعض الأكشاك التى تديرها بالشركة بالمحطات.
 

5ـ هذه الأرباح حصيلة نصيب الشركة من بيع التذاكر للمصريين والأجانب بجانب إيراداتها الناتجة عن الأنشطة التجارية المستندة إليها.


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القطارات

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