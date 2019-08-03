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أخبار × 24 ساعة.. "قبل عيد الأضحى" كيف تتعرف على أنواع اللحوم البلدية من خلال الأختام

السبت، 03 أغسطس 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "قبل عيد الأضحى" كيف تتعرف على أنواع اللحوم البلدية من خلال الأختام لحوم - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

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بعد حديث الرئيس عن الزيادة السكانية.. "الصحة" تواجهها بـ6 آلاف عيادة ثابتة ومتنقلة لتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.. وتوفير وسائل منع الحمل بالمجان للمنتفعات.. وتكثيف حملات التوعية بمشاكل الزيادة

 

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قبل عيد الأضحى.. كيف تتعرف على أنواع اللحوم البلدية من خلال الاختام

 

ننشر أماكن وعناوين منافذ بيع السلع الغذائية بوزارة الزراعة

 

بتخفيضات 20% استعداد للعيد.. الزراعة تضاعف كميات السلع الغذائية بمنافذها.. طرح اللحوم البلدية بـ100للكيلو والمجمد بـ65 والأرز بـ8 والفراخ بـ30 جنيها.. ولجان لضبط المتلاعبين بالأسعار.. ورقابة بأسواق البيع

 

الانتهاء من تطوير 170 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز أداء خدمة متطورة.. الاستعانة بخريجات الجامعات المكلفات بأداء الخدمة العامة للعمل بها.. وإطلاق مسابقة التميز لاختيار المتفوقين بالمديريات

 

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

 

                                                                        

 


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