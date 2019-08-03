أخبار × 24 ساعة.. "قبل عيد الأضحى" كيف تتعرف على أنواع اللحوم البلدية من خلال الأختام

إعداد – وائل ربيعى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التعليم العالى: 180 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

5 تسهيلات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. تعرف عليها

وفد من البنك الدولى يزور بورسعيد لتفقد التشغيل التجريبى لمشروع التأمين الصحى

بعد حديث الرئيس عن الزيادة السكانية.. "الصحة" تواجهها بـ6 آلاف عيادة ثابتة ومتنقلة لتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.. وتوفير وسائل منع الحمل بالمجان للمنتفعات.. وتكثيف حملات التوعية بمشاكل الزيادة

"السكة الحديد " تعلن حاجتها لمضيفات للعمل بالقطارات من خريجات السياحة

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة واجتماع سداسى قريبا

بعد تحذيرات الرئيس من التحديات المائية.. دراسات: حصة مياه النيل لا تكفى احتياجات مصر.. استيراد أغذية بقيمة 60 مليار متر مكعب 2015.. التوسع فى التحلية والمعالجة الثلاثية للمياه

4 حالات يسقط عن أصحابها طواف القدوم لمكة.. تعرف عليها

تعرف على فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة .. وصيام يوم عرفة

قبل عيد الأضحى.. كيف تتعرف على أنواع اللحوم البلدية من خلال الاختام

ننشر أماكن وعناوين منافذ بيع السلع الغذائية بوزارة الزراعة

بتخفيضات 20% استعداد للعيد.. الزراعة تضاعف كميات السلع الغذائية بمنافذها.. طرح اللحوم البلدية بـ100للكيلو والمجمد بـ65 والأرز بـ8 والفراخ بـ30 جنيها.. ولجان لضبط المتلاعبين بالأسعار.. ورقابة بأسواق البيع

الانتهاء من تطوير 170 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز أداء خدمة متطورة.. الاستعانة بخريجات الجامعات المكلفات بأداء الخدمة العامة للعمل بها.. وإطلاق مسابقة التميز لاختيار المتفوقين بالمديريات

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين