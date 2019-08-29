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6 فئات ينتظرون الأوسمة فى الذكرى الـ70 لتأسيس الصين.. تعرف عليهم

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:10 م
6 فئات ينتظرون الأوسمة فى الذكرى الـ70 لتأسيس الصين.. تعرف عليهم الرئيس الصينى شى جين بينج
محمد عبد المجيد

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تصدر اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة، واللجنة العسكرية المركزية بشكل مشترك، أوسمة فى الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية كجزء من الفعاليات الاحتفالية.

و بحسب موقع "عرب نيوز"، سيتم منح الأوسمة للأفراد التاليين: قدامى المحاربين الذين على قيد الحياة، والرفاق الذين شاركوا فى العمل الثورى قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية، والأفراد على قيد الحياة الذين حصلوا على الألقاب الفخرية والجوائز على المستوى الوطنى أو أعلى بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وأفراد الخدمة العسكريون على قيد الحياة وقدامى المحاربين الذين حصلوا على الألقاب الفخرية فوق شهادة الاستحقاق من الدرجة الأولى لخوض الحروب بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، والأصدقاء الأجانب الذين قدموا مساهمات بارزة فى تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

يذكر أن، الأفراد الذين توفوا بعد الأول من يناير عام 2019 من ضمن المستفيدين من الأوسمة التذكارية.

ويعتبر منح الأوسمة، أمرا له أهمية كبيرة فى تعزيز تعليم الوطنية وتعزيز وممارسة القيم الاشتراكية الأساسية بالاضافة إلى تقوية القدرة على الوحدة والالهام فى القضية الاشتراكية العظيمة ذات الخصائص الصينية.

 


الصين

الصين الشعبيه

الحزب الشيوعى الصينى

اوسمه

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