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5 فوائد لممارسة رياضة الكرة الطائرة.. هتخسسك وتنحت عضلاتك

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:00 ص
5 فوائد لممارسة رياضة الكرة الطائرة.. هتخسسك وتنحت عضلاتك الكرة الطائرة
كتبت فاطمة خليل

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الكرة الطائرة من أفضل الرياضات التى يمكن لأى شخص أن يمارسها، يمكنك أيضاً أن تمارسها على الشاطئ أثناء قضاء الإجازة الصيفية، حيث أن لها فوائد صحية مذهلة نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد رياضة الكرة الطائرة

فوائد الكرة الطائرة 1
فوائد الكرة الطائرة 
 

إنقاص الوزن

تعتبر الكرة الطائرة رياضة رائعة تحرق السعرات الحرارية الزائدة، وتشير الدراسات إلى أن الشخص يمكنه أن يحرق من 120 إلى 178 سعرة حرارية من خلال لعب نصف ساعة من لعبة الكرة الطائرة التنافسية، في حين أن لعبة أقل قدرة على المنافسة قد تساعدك على حرق ما بين 90 إلى 133 سعرة حرارية، اعتمادًا على وزن الشخص، هذه الرياضة يمكن أن تساعد أيضا في الحفاظ على نسبة متوازنة بين كتلة العضلات والدهون.

نحت العضلات

كرة الطائرة تساعد على تقوية الجزء العلوي من الجسم والذراعين والكتفين وعضلات الجزء السفلي من الجسم، كما تساعد على نحت عضلات البطن والفخذين.

 تحسين التنسيق بين اليد والعين

لعب الكرة الطائرة بشكل منتظم يحسن التنسيق بين اليد والعين، تحتاج إلى متابعة الكرة مع عينيك وضربها بيديك في الوقت المناسب، هذه اللعبة مفضلة أيضًا إذا كنت ترغب في تحسين التوازن والسرعة.

 يحسن مزاجك

الانخراط في رياضة الكرة الطائرة يعزز صحتك العقلية، ويقلل من التوتر ويزيد من الثقة بالنفس، فإذا كنت تجد صعوبة في التركيز على عملك، فإن ممارسة الرياضة مثل الكرة الطائرة يمكن أن يساعدك على تعلم كيفية التركيز بشكل أفضل.

جيدة لصحة القلب

أثناء لعب الكرة الطائرة، يرتفع معدل ضربات قلبك، ويضخ فى جسمك المزيد من الدم، وهو أمر جيد لصحة القلب بشكل عام، وهذه الرياضة تساعد أيضا في تخفيف التوتر.


فوائد الكرة الطائرة

فوائد الرياضة

الكرة الطائرة

الرياضة

فوائد كرة الشاطئ

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