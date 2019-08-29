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4.6 مليارات دولار التبادل التجارى بين الإمارات وهونج كونج

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:35 ص
4.6 مليارات دولار التبادل التجارى بين الإمارات وهونج كونج رئيس حكومة هونج كونج
وكالات

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تشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد برئاسة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، في أعمال القمة العالمية «لمبادرة الحزام والطريق» التي تنطلق فعالياتها في هونغ كونغ 11 سبتمبر المقبل ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
 
ويضم وفد الإمارات نخبة من ممثلي ومسؤولي العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص.
 
وتشكل القمة إحدى المنصات الدولية المهمة، وذلك لاستعراض أهم المشاريع والفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها مبادرة الحزام والطريق، لا سيما في القطاعات المالية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات وأيضا الفرص أمام قطاع ريادة الأعمال، وإلى جانب ذلك تربط القمة ما يقارب 5000 مشارك بمجموعة متنوعة من المشاريع والخدمات وفرص الأعمال لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات المثمرة.
 
وقال دانييل لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، خلال مؤتمر صحفي عُقد بدبي أمس، إن علاقات دولة الإمارات والصين متجذرة وخاصة العلاقات التجارية مع هونغ كونغ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وهونغ كونغ 4.6 مليارات دولار لغاية شهر مايو من العام الجاري، حيث حلت الإمارات بالمرتبة 14 بين أسواق التصدير الرئيسية إلى هونغ كونغ، بإجمالي صادرات بلغت 2.74 مليار دولار، وبالمرتبة الـ 19 في قائمة أكبر المستوردين من هونغ كونغ بقيمة واردات وصلت إلى 1.86 مليار دولار، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة 17 ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدى هونغ كونغ، وذلك بحسب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) في دبي.

هونج كونج

مبادرة الحزام والطريق

الامارات

الشرق الأوسط

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