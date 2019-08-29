2.1 مليار درهم أرباح و 7% زيادة فى أصول شركة ماجد الفطيم خلال 6 أشهر

محمد عبد المجيد

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، العاملة فى مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة، ومنشآت التجزئة والترفيه، اليوم، عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من العام الجارى، محققة ارتفاعا فى الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 17.9 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 1% ايضا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.

ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أفادت الشركة فى بيان، أن إجمالى قيمة الأصول المملوكة للشركة زادت بنسبة 7% لتصل إلى نحو 64 مليار درهم، بينما بلغ صافى الدين نحو 12.7 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة "ماجد الفطيم القابضة"، آلان بجانى، إن "صلابة واتزان نموذج أعمالنا هو أحد العوامل التى أسهمت بشكل أساسى فى استقرار الأداء المالى خلال النصف الأول من العام الجارى، ليعكس بدوره أهمية تنوع الأعمال والانتشار الجغرافى، خاصة فى ظل التحديات الراهنة".

وأضاف، أنه خلال النصف الأول من العام الجارى، واصلت "ماجد الفطيم" التوسع فى نطاق مجموعة أعمالها الأساسية على امتداد أسواق جديدة، حيث أضافت 19 متجراً جديداً لـ "كارفور"، ومركزى تسوق جديدين، و65 شاشة "ڤوكس سينما" جديدة.

وأوضح، أن مبيعات تذاكر السينما عبر الإنترنت شكلت نسبة 59% من المبيعات الإجمالية للتذاكر، مقارنة بنسبة 46% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بينما تمت عمليات شراء التذاكر فى السعودية عبر الإنترنت بشكل كامل، فيما شهد النصف الأول من العام الجارى ضعف عدد طلبات المشتريات بمتاجر "كارفور" عبر منصاتها الرقمية مقارنة بجميع معاملات العام 2018 بأكمله.