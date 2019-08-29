2 سبتمبر الحكم فى دعوى العتال لوقف انتخابات الزمالك التكميلية

قررت محكمة القضاء الإدارى ، حجز الدعوى المقامة من هانى العتال ضد وزير الشباب والرياضة بصفته ، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته ، والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة بصفته ، ومدير مديرية الشباب والرياضة فى الجيزة بصفته ، والمدير التنفيذى لنادى الزمالك بصفته، ورئيس نادى الزمالك ، لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، للحكم بجلسة 2 سبتمبر المقبل.

تضمنت عريضة الدعوى التى حملت رقم 58949 لسنة 73 قضائية، ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك فى 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين فى نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز الغاء منصب النائب الثانى قبل انتهاء مدته فى 23 نوفمبر 2021.