11 مليار درهم حجم التبادل التجارى بين الامارات وروسيا

محمد عبد المجيد

شهدت العلاقات بين الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، تطورا مهما فى جميع الميادين وخاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، حيث تعتبر جمهورية روسيا الاتحادية التى تستضيف عاصمتها موسكو غدا فعاليات قمة "أقدر" متزامنا مع منتدى موسكو العالمى، شريكاً اقتصادياً وسياسياً مهماً لدولة الإمارات، فيما تحرص قيادتا البلدين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وتنميتها على كافة المستويات والأصعدة، بما يخدم الأهداف الرامية إلى بناء شراكة حقيقية تخدم مصالح البلدين الصديقين.

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد وقع البلدان، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التى أسهمت فى تعزيز وتوطيد العلاقات، مما ساهم فى ارتفاع حجم التبادل التجارى بنهاية عام 2018 بنسبة بلغت 21% بالمقارنة مع العامين السابقين، ليصل حجم التبادل إلى نحو 11 مليار درهم فيما بلغ عدد الشركات الروسية المسجلة والعاملة فى دولة الإمارات نحو 3 آلاف شركة، فى الوقت الذى يصل فيه عدد المواطنين الروس المقيمين فى دولة الإمارات إلى نحو 16 ألفاً .

وعلى المستوى الثقافى، استضافت أبوظبى العام الماضى مهرجان الموسيقى الشعبية الروسية، الذى تضمن 14 برنامجاً موسيقياً على مدار 8 أيام فى مناطق مختلفة من العاصمة أبوظبى، حيث شارك أكثر من 30 فناناً روسياً فى هذه العروض.

وفى مجال الفضاء والتعاون المشترك بين روسيا والإمارات، والذى سيثمر فى سبتمبر المقبل عن انطلاق أول رحلة لرائد فضاء إماراتى إلى المحطة الفضائية الدولية، فيما حرصت القيادة الروسية على المشاركة فى فعاليات معرض «آيدكس 2019» الذى استضافته أبوظبى .

ويشارك فى قمة "اقدر" فى دورتها الثالثة غدا، عدد من الوزراء وكبار المسئولين فى دولة الإمارات و نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم لمشاركة أفكارهم وخبراتهم حول تمكين المجتمعات والأفراد فيما يشارك فى المعرض المصاحب عدد من العلامات التجارية والشركات من القطاعين العام والخاص لمناقشة عدد من القضايا الأساسية .