سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 01:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

‏هيئة الاستثمار تقرر تشكيل المجلس الاستشارى لشئون المناطق الحرة لإزالة أى تحديات

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:44 م
‏هيئة الاستثمار تقرر تشكيل المجلس الاستشارى لشئون المناطق الحرة لإزالة أى تحديات المستشار محمد عبد الوهاب
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بتشكيل المجلس الاستشارى لشؤون المناطق الحرة، وذلك تفعيلا لقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2019 باصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.
 
ونص القرار أن يترأس المجلس المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، ويضم فى عضويته كل من المهندس حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، والدكتور سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بالاسكندرية، وأحمد هلال، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ومحمد فتحى، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بدمياط، والمهندس محمد هانى الحسينى، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، والمهندس يحيى صنيدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالاسكندرية، ومحمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، اضافة إلى كل من المهندس عصام بحيرى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة، ونشوى مسعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالهيئة، وسامى حسن، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وأيمن الشريعى، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة، وطارق جمعة مكى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاعلامية، ونبيل السيد ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز اعماله.
 
ويختص المجلس بالوقوف على التحديات التى تواجه مشروعات المناطق الحرة العامة واقتراح حلول لها، واستطلاع رأى مستثمرى المناطق الحرة بشأن السياسات المقترح تطبيقها بالمناطق الحرة بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها، والمشاركة فى وضع الرؤي المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الحرة، ومناقشة ودراسة احدث التوجهات العالمية فى مجال المناطق الحرة وبحث سبل الاستفادة من ابرز التجارب الدولية الناجحة، واقتراح سبل تعاون مستثمرى المناطق الحرة العامة فى الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق القائمة والمستهدفة، وينعقد المجلس مرة واحدة شهريا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون له أمانة فنية.

هيئة الاستثمار

محمد عبد الوهاب

وزيرة الاستثمار

المناطق الحرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة