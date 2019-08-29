‏هيئة الاستثمار تقرر تشكيل المجلس الاستشارى لشئون المناطق الحرة لإزالة أى تحديات

كتب عبد الحليم سالم

اصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بتشكيل المجلس الاستشارى لشؤون المناطق الحرة، وذلك تفعيلا لقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2019 باصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.

ونص القرار أن يترأس المجلس المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، ويضم فى عضويته كل من المهندس حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، والدكتور سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بالاسكندرية، وأحمد هلال، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ومحمد فتحى، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بدمياط، والمهندس محمد هانى الحسينى، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، والمهندس يحيى صنيدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالاسكندرية، ومحمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، اضافة إلى كل من المهندس عصام بحيرى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة، ونشوى مسعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالهيئة، وسامى حسن، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وأيمن الشريعى، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة، وطارق جمعة مكى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاعلامية، ونبيل السيد ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز اعماله.

ويختص المجلس بالوقوف على التحديات التى تواجه مشروعات المناطق الحرة العامة واقتراح حلول لها، واستطلاع رأى مستثمرى المناطق الحرة بشأن السياسات المقترح تطبيقها بالمناطق الحرة بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها، والمشاركة فى وضع الرؤي المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الحرة، ومناقشة ودراسة احدث التوجهات العالمية فى مجال المناطق الحرة وبحث سبل الاستفادة من ابرز التجارب الدولية الناجحة، واقتراح سبل تعاون مستثمرى المناطق الحرة العامة فى الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق القائمة والمستهدفة، وينعقد المجلس مرة واحدة شهريا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون له أمانة فنية.