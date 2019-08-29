وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادات القراءات

كتب لؤى على

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018/2019م.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 73.3%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 562 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 30.10%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1921 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 29.92%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1435 طالبًا وطالبة.

ووجه الشيخ صالح عباس التهنئة للناجحين والناجحات متمنيا لهم دوام التفوق، كما حث من لم يحالفهم التوفيق بعدم اليأس، والإصرار على النجاح.

وأشاد وكيل الأزهر، بمنظومة التوثيق الإلكتروني لامتحانات الشفوي، بعد أن أثبتت نجاحها في امتحانات الشهادة الثانوية وشهادات القراءات، مؤكدًا تعميمها من العام القادم على جميع المراحل التعليمية والشهادات الأزهرية.