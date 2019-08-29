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ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل..

وفد الصحة يتوجة إلى الإسماعيلية وبورسعيد لتفقد عددٍ من المنشآت الطبية استعدادا لتطبيق التأمين الصحى

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:58 ص
وفد الصحة يتوجة إلى الإسماعيلية وبورسعيد لتفقد عددٍ من المنشآت الطبية استعدادا لتطبيق التأمين الصحى وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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توجه وفدا من وزارة الصحة ، صباح اليوم، إلى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، لتفقد عدد من المنشآت الطبية، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظتين.
 
وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الوفد سيبدأ جولتة بتفقد مستشفى الإسماعيلية العام، كما سيتفقد أيضاً مستشفى التأمين الصحي بالإسماعيلية، إضافةً إلى مستشفى أبوخليفة لحوادث الطرق؛ للوقوف أعمال التطوير والتشغيل ومدى جاهزيتها تمهيداً لتطبيق المنظومة.
 
وأضاف البيان أن الوفد سيتوجة بعد ذلك إلى محافظة بورسعيد ليبدأ جولته التفقدية في المحافظة بمستشفى الحياة بورفؤاد ثم يتبعه بتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على أعمال التشغيل ومعدلات تسجيل الأسر وفتح الملفات بوحدات طب الأسرة، تمهيداً للتدشين الرسمي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي انطلق التشغيل التجريبي له بالمحافظة في الأول من يوليو الماضي.
 
جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية تدخل ضمن المحافظات الأولى التي ستطبق بها المنظومة، والتي تشمل أيضاً السويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
 
 
 

 


الصحة

الاسماعيلية

بورسعيد

التأمين الصحى

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