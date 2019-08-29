وفد الصحة يتفقد مستشفى الإسماعيلية العام ويوجه بتجهيز مركز تدريب بالمستشفى

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الوفد بدء جولته بتفقد الواجهات الخارجية للمستشفى، وأقسام الطوارئ والاستقبال، وقاعة المؤتمرات، كما وجه بالاهتمام بأعمال التشجير، وتوزيع الخدمات الطبية بالمستشفى بالشكل الذى يحقق تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ويوفر لهم الراحة، إضافةً إلى تجهيز مركز تدريب بالمستشفى لتوفير التدريب المستمر لكافة الفريق الفريق الطبي بالمستشفى.

وأضاف البيان أن تكلفة أعمال تطوير المستشفى تقدر بـ 362 مليون جنيه، وأن الوفد وجه بسرعة إنجاز أعمال التطويروالانتهاء منها قبل 30 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن المستشفى بعد تطويره سيشمل 13غرفة عمليات بدلاً من 6 غرف، و 382 سريراً بدلاً من 314 قبل التطوير، إضافةً إلى 33عيادة خارجية تقدم كافة الخدمات الطبية للمرضى، وقسم لأشعة الإكس راي، السونار، الأشعة المقطعية، أشعة الرنين، ماموجرام، الدوبلر.

ولفت إلى أن قسم الاستقبال بالمستشفى سيشتمل بعد التطوير على 4 أسرة تراياج، 18سرير ملاحظة، 8 أسرة إنعاش قلب رئوي، إضافةً إلى 6 معامل (دم، بكتيريا، كيمياء، طفيليات، طوارئ، فيروسات) كما سيحتوي المستشفى بعد أعمال التطوير على 64 سرير عناية مركزة، و32 حضانة، و85 ماكينة غسيل كلوي، وجهاز فرم وتعقيم، وبنك دم تجميعي.

وأشار إلى أن محافظة الإسماعيلية إحدى محافظات المرحلة الأولى، التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها، والتي تشمل أيضاً محافظات: (السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان) والتى يتم تأهيلها للمنظومة بالتوازي، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلق التشغيل التجريبي للمنظومة بها في الأول من يوليو الماضي.