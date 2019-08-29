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وزير دفاع اليمن يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية.. ويؤكد: سنتصدى لأى مشاريع فوضوية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:26 م
وزير دفاع اليمن يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية.. ويؤكد: سنتصدى لأى مشاريع فوضوية وزير دفاع اليمن
عدن أ ش أ

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أعلن الفريق الركن محمد المقدشى، وزير الدفاع اليمنى، أن هناك توجيهات للرئاسة اليمنية بالتعامل بحزم ضد أى ممارسات تخريبية ومحاولات تقويض الأمن والاستقرار وحرف مسار معركة استعادة الدولة، وقال إن "مؤسسة الدفاع فى اليمن ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والوطنية فى حماية مؤسسات الدولة والدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدى لأى مشاريع فوضوية تستهدف المساس بأمن واستقرار الوطن وسيادته ووحدته والحفاظ على نسيجه الاجتماعى".

وأكد وزير الدفاع اليمنى، خلال اجتماع عسكرى فى محافظة مأرب، أن المؤسسة العسكرية ستظل الرهان الآمن والضامن لحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب"، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية ماضية فى استكمال معركة التحرير من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التى أرادت تحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة وتقويض الأمن الإقليمى والدولى خدمة للمخططات الإيرانية الرامية لنشر الفوضى وتصدير الخراب".

كما شدّد وزير الدفاع اليمنى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على رفع الجاهزية والاستعداد والتزام الحيطة والحذر لدى جميع الوحدات العسكرية فى مختلف المناطق والمحاور لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة الأخطار والتحديات.

وذكرت الوكالة اليمنية أن الاجتماع كُرس للإطلاع على مستجدات الأحداث وسير العمليات العسكرية التى تخوضها وحدات الجيش اليمنى فى مختلف الجبهات والميادين، مشيدا فى نفس الوقت بالمواقف الأخوية الصادقة لدول تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهودهم الداعمة للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية ووقفتهم الحاسمة فى معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.

 


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