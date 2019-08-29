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وزير الدعوة السعودى: الإخوان مفسدون يشعلون النار فى الأوطان ويتوارون كالجراذى

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:04 ص
وزير الدعوة السعودى: الإخوان مفسدون يشعلون النار فى الأوطان ويتوارون كالجراذى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
وكالات الأنباء

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حذَّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أبناء الخليج والجزيرة العربية من جماعة الإخوان الإرهابية وأفراخهم، الذين وصفهم بالجراذى، يشعلون النار في الأوطان ويتوارون-وفقا لموقع سبق السعودى.

 

وأضاف الوزير "آل الشيخ": "وتستمر مسيرتهم في القتل والتدمير وانتهاك الأعراض بأيدي قطعانهم كالدواعش وأمثالهم، حتى تسقط الدول بأيدي الأعداء، وقد أصبحت أرضًا محروقة وشعبًا بين قتيل ومشرد". مختتما تغريدته قائلاً: "الحذر الحذر الحذر يا أبناء الخليج والجزيرة من مكرهم".

 

يُذكر أن الوزير "آل الشيخ" عُرف عنه الصراحة بالنصح والتحذير من الجماعات الإرهابية كالإخوان وغيرهم، واشتهرت تصريحاته الإعلامية بالشفافية والقوة في بيان الحق، والتصدي لمنظّري ومنتهجي الفكر الإرهابي الذين استغلوا الدين لأجندتهم السياسية، إلى جانب اشتراكهم في إسقاط الدول، وتشريد الشعوب، وخراب الدول، إلى جانب التصدي لهم عبر برامج علمية ودعوية وفكرية من خلال الكثير من الفعاليات التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية، حظيت بإشادة واسعة من مختلف أطياف الشعب السعودي.

 


السعودية

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الفكر الارهابى

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