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وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليابانى تعزيز العلاقات الثنائية

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:34 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليابانى تعزيز العلاقات الثنائية
أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس بمدينة "يوكوهاما" اليابانية، نظيره اليابانى "تارو كونو"، وذلك لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.

 

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 وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جانباً من جلسة المباحثات بين الوزيرين قد رَكّز على التنسيق المُشترك حول أعمال القمة الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، والتي انطلقت أعمالها بمدينة "يوكوهاما" اليابانية يوم 28,أغسطس الجاري حتى يوم 30 الجاري تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس الجمهورية، باعتبار السيسى الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيس وزراء اليابان.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن لقاء وزير الخارجية ونظيره الياباني شمل كذلك استعراض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.

 

 

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