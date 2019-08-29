وزيرة الخارجية الكندية تناقش مع نظيرها الكوبى تطورات الأزمة الفنزويلية

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عقدت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا مع نظيرها الكوبي، برونو إدواردو رودريجيز باريلا، في العاصمة الكوبية هافانا لمناقشة تطورات الأزمة في فنزويلا.

وأشار وزيرا الخارجية إلى عملية النرويج الجارية، وتحدثا عن وجهات نظرهما المختلفة حول الأزمة في فنزويلا، وعبرا عن أملهما في إيجاد طريق لحل الأزمة، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.

واتفق وزيرا الخارجية على ضرورة بقاء كبار المسؤولين على اتصال قدر الإمكان وتبادل الآراء من أجل الوصول إلى حل للوضع.

وخلال الاجتماع ، أكدت فريلاند قلق كندا بشأن قرار الولايات المتحدة إنهاء تعليق الباب الثالث من قانون هيلمز-بيرتون. ولا يزال قانون الإجراءات الخارجية الكندية المعمول به في كندا ساريا وستدافع الحكومة الفيدرالية الكندية تماما عن مصالح الكنديين الذين يقومون بأعمال تجارة واستثمار شرعية في كوبا.

وينص القانون في مادته الثالثة على حق أي مواطن اميركي في مقاضاة الشركات الاجنبية التي تستثمر أموالا في كوبا تتعلق بعقارات يشتبه في انها كانت مملوكة لمواطنين اميركيين قبل ثورة كاسترو.

كما شملت المحادثات تماما ضرورة التكاتف بين دول الأمازون في مواجهة حرائق الغابات غير المسبوقة.