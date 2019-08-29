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واحد من كل ثلاثة مراهقين يتعرضون لدخان السجائر الإلكترونية السلبى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:00 م
واحد من كل ثلاثة مراهقين يتعرضون لدخان السجائر الإلكترونية السلبى.. اعرف التفاصيل السجائر الإلكترونية
كتب بيتر إبراهيم

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تحذر دراسة جديدة من تعرض المراهقين لدخان من السجائر الإلكترونية السلبى، حيث وجد الباحثون أن ثلث طلاب المدارس الإعدادية والثانوية قالوا إنهم تعرضوا للدخان في عام 2018.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه زيادة بنسبة 30% عن المراهقين الذين أبلغوا عن التعرض بين عامي 2015 و 2017.

وتم ربط السجائر الإلكترونية بزيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة ، وربما بعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان الفم.

ويقول فريق البحث من معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن ماساتشوستس ، إن هناك حاجة ماسة لقوانين وتدخلات للحد من بخار السجائر الإلكترونية.

السجائر الإلكترونية عبارة عن أجهزة تشبه في كثير من الأحيان السجائر أو السيجار أو الأنابيب ، وهي مصممة لتوصيل النيكوتين أو المواد ذات الصلة إلى المستخدمين في شكل بخار، وتحتوي على محلول يتم تسخينه وتحويله إلى هباء ، يتم استنشاقه بعد ذلك.

تعتبر السجائر الإلكترونية أكثر منتجات التبغ استخدامًا بين المراهقين الأمريكيين.

ووجد تقرير عام 2016 زيادة قدرها 900% في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب من 2011 إلى 2015.

وقال الدكتور أندي تان ، محقق في مركز الأبحاث المجتمعية بمعهد دانا فاربر للسرطان ، لـ "ديلي ميل": "كان هناك اتجاه متزايد نحو السجائر الإلكترونية بين الشباب في الولايات المتحدة".

 

 


السجائر الإلكترونية

الدخان السلبى

اضرار السجائر الإلكترونية

الوفاة و السجائر الإلكترونية

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