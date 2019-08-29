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نمو أعداد المواطنات الملتحقات بالتعليم العالى فى أبو ظبى إلى 8.2%

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:07 م
نمو أعداد المواطنات الملتحقات بالتعليم العالى فى أبو ظبى إلى 8.2% مركز الإحصاء أبوظبى
محمد عبد المجيد

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كشفت بيانات إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء أبوظبى، عن ارتفاع عدد المواطنات الملتحقات بالتعليم العالى فى إمارة أبوظبى من 16619 طالبة عام 2008 إلى 28987 طالبة عام 2018، بمتوسط نمو سنوى بلغ 8.2 %.
 
و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشارت البيانات، التى جاءت ضمن الإصدار الخامس من كتاب "المرأة الإماراتية بين الأمس واليوم" - إلى أن نسبة المواطنات الملتحقات بالتعليم العالى بلغت 206.6 طالبة لكل 100 من الطلاب المواطنين لعام 2017.
 
ووفقا للبيانات، فقد وصل عدد الطلاب المواطنين للعام الدراسى 2016-2017 ما مجموعه 165 ألفا و631 طالبًا وطالبة، منهم 49.8 % من الإناثً.
 
وتوضح البيانات، أن الإناث يلتحقن بالمدارس الحكومية بنسبة أعلى منها فى المدارس الخاصة، حيث شكلت الطالبات فى المدارس الحكومية 67.2 % من إجمالى الطالبات فى الإمارة، وبلغت نسبتهن فى المدارس الحكومية 53 % من إجمالى الطلاب فى المدارس الحكومية.
 
وفيما يتعلق بالمعلمين المواطنين، فقد بلغ عددهم للعام الدراسى 2016/ 2017 ما مجموعه 4379 معلما ومعلمة، شكلت الإناث ما نسبته 90 %.
 
ونتيجة للجهود الحثيثة والاهتمام بالتعليم، فقد ارتفعت نسبة القرائية بين المواطنات فى الإمارة من سن 10 سنوات فأكثر بشكل مضطرد إلى أن وصلت 94.9 % فى العام 2016، ومقابل ذلك استمرت نسبة انخفاض الأمية بين المواطنات عبر السنوات الماضية إلى أن وصلت 5.1 %  فى العام 2016 بعد أن كانت 89.8 % فى عام 1970.
 
وبالانتقال إلى التعداد السكانى، تكشفت البيانات عن تضاعفت أعداد المواطنات فى الإمارة 60 مرة منذ عام 1960 وحتى منتصف 2018، بنسبة بلغت 49 % من مجموع المواطنين.
 
وتظهر البيانات، أن التوزيع العمرى للمرأة الإماراتية فى إمارة أبوظبى يتميز بالميل نحو الفئات العمرية الشابة، حيث أن 37.2 فى المائة منهن تقل أعمارهن عن 15 سنة، فى حين تبلغ نسبة من هن فى سن العمل والعطاء 15- 64 سنة نحو 60.4 %.
 
ونتيجة للتقدم الصحى الذى شهدته الإمارة، وما صاحبه من انخفاض ملموس على معدل الوفيات، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عند الميلاد للمواطنات، حيث بلغ 81.4 سنة لعام 2018.
 

المراه الاماراتيه

الامارات

التعليم

ابو ظبى

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