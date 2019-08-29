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نمو أرباح بتروتشاينا 3.6% فى النصف الأول بدعم زيادة المبيعات

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:22 م
نمو أرباح بتروتشاينا 3.6% فى النصف الأول بدعم زيادة المبيعات ناقلة نفط
رويترز

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قالت بتروتشاينا الصينية، أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في آسيا، اليوم الخميس، إن صافي ربحها في النصف الأول من 2019 ارتفع 3.6 % على أساس سنوي، بدعم من زيادة مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي.

وقالت بتروتشاينا في إفصاح لبورصة هونج كونج إنها حققت ربحا بلغ 28.42 مليار يوان (4.01 مليار دولار) في الستة أشهر الأولى من 2019، ارتفاعا من 27.44 مليار يوان في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة التي تدعمها الدولة 1.12 تريليون يوان، بزيادة قدرها 6.8 % عن الفترة المماثلة من 2018.

وبلغت أرباح الربع الثاني من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران 18.17 مليار يوان، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الربع الثالث من العام الماضي، وفقا لحسابات رويترز بناء على إفصاح النتائج المالية، يأتي ذلك بالمقارنة مع 16.94 مليار يوان في الفترة نفسها قبل عام، و10.25 مليار يوان في الربع الأول من العام الحالي.

وعلى مدى الستة أشهر الأولى من 2019، أنتجت بتروتشاينا ما إجماليه 451.9 مليون برميل من النفط الخام، أو 2.5 مليون برميل يوميا، بزيادة 3.2 % عن الفترة المماثلة من 2018.

وارتفع إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي 9.7 % إلى 1.96 تريليون قدم مكعبة، أو 55.5 مليار متر مكعب.

 


أرباح بتروتشاينا

نفط

الغاز الطبيعى

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